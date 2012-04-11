Одеська залізниця в березні збільшила навантаження на 8%

Одеська залізниця (ОЗ) в березні 2012 року збільшила навантаження на 8,3% в порівнянні з березнем 2011 року - до 2,6 млн тонн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської залізниці, в березні 2012 року одеські залізничники щодоби навантажували 82,7 тис. тонн вантажів - на 2,1% більше плану і на 5,8% більше, ніж у березні 2011 року.

У березні Одеська залізниця відвантажила 562 тис. тонн зерна,що більш ніж удвічі перевищує минулорічний показник.

Навантаження кольорової руди перевищило планову на 11,6%, навантаження цементу - на 33%.

Вантажообіг ОЗ в березні 2012 року зріс на 8,1% в порівнянні з березнем 2011 року - до 5,4 млн. т/км нетто.

Вивантаження в березні склало в середньому 4,683 тис. вагонів на добу - на 10,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Середня продуктивність локомотива склала більше 1,7 тис. т/км брутто - це на 8,8% більше запланованого.

Довідка УНІАН. Одеська залізниця пролягає територією Одеської, Миколаївської, Херсонської, Черкаської, Кіровоградської та Вінницької областей.

У 2011 році Одеська залізниця збільшила навантаження на 11,7% в порівнянні з 2010 роком - до 31 млн тонн вантажів.