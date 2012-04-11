Проведення Євро-2012 допоможе польській PKP Intercity завершити рік без збитків

Варшава. Проведення Польщею Чемпіонату Європи з футболу Євро-2012 допоможе державній компанії PKP Intercity завершити поточний рік без збитків за рахунок додаткових доходів від продажів квитків вболівальникам.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це пише Rzeczpospolita з посиланням на голову правління компанії Януша Малиновського.

"За перші два місяці 2012 року збиток компанії склав 6,5 млн доларів, але, як стверджує голова державного перевізника, він буде покритий за підсумками року. Це буде досягнуто завдяки більшому інтересу до залізничного транспорту під час Євро-2012 або зниженням витрат, пов'язаних з продажем квитків", - пише видання.

Газета відзначає, що минулого року PKP Intercity отримала майже вдвічі менший збиток, ніж прогнозувала на початку року.

За словами глави правління PKP Intercity, попиту на послуги компанії в 2012 році будуть сприяти здешевлення квитків на деяких трасах і скорочення часу проїзду на низці маршрутів, досягнуте завдяки ремонтам залізничної інфраструктури.

Крім того, PKP Intercity хоче скоротити витрати на продаж квитків, розвиваючи продажу через Інтернет і через спеціальні білетомати.

Як повідомляв УНІАН, PKP Intercity має намір запустити на час проведення Євро-2012 50 додаткових поїздів усередині країни, які зможуть перевезти 45 тис. пасажирів. Крім того, компанія спільно із зарубіжними партнерами планує запустити ще 30 міжнародних сполучень, зокрема, з Чехією, Росією, Німеччиною та Україною.

Довідка УНІАН. У 2011 році PKP Intercity скоротила чистий збиток в 4 рази - до 8,4 млн доларів, отримавши більше 600 млн доларів операційного доходу.