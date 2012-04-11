На Придніпровській залізниці за 1-й квартал через власну необережність травмувалося 19 чоловік

За перший квартал 2012 року через порушення правил безпеки на залізничному транспорті на об'єктах Придніпровської магістралі травмувалося 19 громадян, з них 10 – смертельно. Про це УНІАН повідомили у прес-центрі ПЗ.

Головні причини травмування сторонніх осіб на залізниці за цей період – перехід колії у невстановлених місцях (11 випадків), перед поїздом, що наближається, - 3 випадки, ходіння по коліях - 2 випадки.

Для запобігання невиробничому травматизму на всіх вокзалах і станціях Придніпровської магістралі, а також в електропоїздах пасажирів регулярно інформують про правила безпеки на залізничному транспорті по гучному зв'язку і за допомогою стендів. Дбають на підприємстві і про належний стан залізничних переїздів, посадочних платформ, зовнішнього освітлення станцій і вокзалів.

З 2 по 20 квітня фахівці ПЗ проводять черговий місячник профілактично-роз'яснювальної роботи для недопущення випадків невиробничого травматизму на залізничному транспорті серед учнів навчальних закладів, розташованих у районах, прилеглих до залізничних колій.