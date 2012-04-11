Адресний простір Інтернету за протоколом IPv4 майже вичерпано.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії Cisco.

Як наголошується у повідомленні, взаємодією комп'ютерів у мережі керує інтернет-протокол. Його четверта версія – IPv4 – підтримує більш як 4 млрд унікальних IP-адрес.

«IPv4 справно працював чверть століття, але 3 лютого минулого року адресний простір IPv4 на глобальному рівні був вичерпаний повністю», - мовиться у повідомленні.

Найближчим часом те саме відбудеться і на регіональному рівні. Як відзначив Джон Чемберс, якщо не вирішити цю проблему, «розвиток Інтернету сповільниться, а зростання всієї ІТ-галузі припиниться».

Таким чином, вважає він, на користь подальшого розвитку світового бізнесу і задля прогресу всього людства необхідно переходити на нову версію - IPv6. Цей протокол було створено як новий формат передачі IP-пакетів, у ньому передбачено набагато обширніший простір адресації, що дозволить створити мережеві підключення з унікальними адресами для неймовірної кількості пристроїв окремих користувачів: «кількість таких адрес приблизно рівна... кількості піщинок на всіх пляжах нашої планети» (340 трильйонів трильйонів адрес – прим. УНІАН).

Згідно з повідомленням, всесвітній перехід на протокол IPv6 запланований на початок червня 2012 року.

Довідка УНІАН. IPv6 (англ. Internet Protocol version 6) — нова версія протоколу IP, в якій на відміну від IPv4 довжина адреси становить 128 бітів замість 32. У наш час протокол IPv6 уже використовується у низці мереж світу. Після цілковитого вичерпання адресного простору в IPv4, два стеки протоколів (IPv6 і IPv4) якийсь час будуть використовуватися паралельно у зв'язку з наявністю величезної кількості пристроїв, які не підтримують IPv6. Перехід на IPv6 почали здійснювати в Google у 2008 році. 6 червня 2012 року відбудеться Всесвітній запуск IPv6.

Компанія Cisco – один зі світових лідерів у галузі мережевих технологій. Виручка компанії у 2010-2011 фінансовому році, який завершився 30 липня 2011 року, становила 43,2 млрд дол.