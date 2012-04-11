Мінінфраструктури пропонує передати формування тарифів на проїзд «Укрзалізниці»

Міністерство інфраструктури України пропонує вивести формування тарифів на перевезення швидкісними поїздами «Інтерсіті+» (ІС+) з сфери компетенції міністерства.

Проект відповідного указу Президента «Про внесення змін до Положення про Міністерство інфраструктури України» розміщено на сайті відомства.

Згідно з проектом указу, Мінінфраструктури затверджуватиме порядок встановлення, оплати і використання тарифів на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом в міжнародному і внутрішньому сполученні, окрім приміських перевезень і перевезень швидкісними поїздами «Інтерсіті+».

Як зазначається у пояснювальній записці до проекту указу, його розроблено для запровадження вільних (договірних) тарифів на роботи і послуги, пов'язані з перевезенням пасажирів, багажу, вантажобагажу і пошта, а також тарифів на проїзд в швидкісних потягах.

Для забезпечення міжрегіональних пасажирських перевезень створено державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія».

Як повідомив УНІАН перший заступник міністра інфраструктури Костянтин Єфименко, міністерство «передає формування цього тарифу українській залізниці».

Він також відзначив, що «це не може призвести до того, що «Укрзалізниця» підвищить ціни».

Довідка УНІАН. У грудні 2012 року затверджено нову класифікацію пасажирських потягів, згідно з якою клас Інтерсіті+ (ІС+) - це денний швидкісний потяг, який курсує у прямому сполученні з маршрутною швидкістю 90 км/год і більше за допустимої швидкості до 200 км/год, з вагонами з місцями для сидіння 1-го і 2-го класу.

Згідно з Національним планом дій на 2012 рік із запровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Багате суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженому указом Президента № 187/2012 від 12 березня 2012 року, методика розрахунку тарифів на перевезення пасажирів денними швидкісними поїздами класу "Інтерсіті+" (ІС+) має бути затверджена до кінця березня 2012 року.