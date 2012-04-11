Придніпровська залізниця у березні виконала ремонтно-дорожні роботи на 23,1 млн. грн

У березні 2012 р. Придніпровська залізниця виконала ремонтно-дорожні роботи на суму 23,1 млн. грн

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі ПЗ.

Зокрема, на магістралі модернізовано 9,4 км доріг, капітально відремонтовано 0,9 км, комплексно-оздоровчим ремонтом охоплено 5,6 км доріг на загальну суму майже 17, 4 млн. грн.

Крім того, за цей період на ПЗ один комплект стрілкових переводів замінено на новий на залізобетонних брусах; 18 комплектів частково оновлено і відремонтовано. Протягом березня також було замінено на нові 0,9 км рейок.

Як повідомляв УНІАН, Придніпровська залізниця має намір відремонтувати 159 км доріг у березні-квітні 2012 р. на суму 221 млн. грн.