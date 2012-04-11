Одеська залізниця призначила на Великодні свята додатковий потяг Миколаїв-Київ

Одеська залізниця (ОЗ) призначила на Великодні свята додатковий потяг № 210/209 Миколаїв-Київ.

Як повідомляє ОЗ, потяг вирушатиме з Миколаєва 12 і 16 квітня, з Києва — 13 і 17 квітня.

Крім того, ОЗ призначила додаткові рейси потягу №396/395 сполученням Одеса-Київ відправленням з Одеси 11 квітня і з Києва 12 квітня, а також потягу №172/171 Одеса-Хмельницький відправленням з Одеси 14 і 16 квітня, з Хмельницького 15 і 17 квітня.

Нагадаємо, залізниці України на новорічні і різдвяні свята в 39 додаткових потягах перевезли 167,642 тис. пасажирів.

У той же час, "Укрзалізниця" заявляла, що додаткові потяги для залізниць України є збитковими, оскільки їх заповнення не перевищує 50%.