Уряд має намір до 2 липня завершити переговори щодо САП

Кабінет міністрів доручив Міністерству інфраструктури, МЗС, Мін’юсту та іншим центральним органам виконавчої влади до 2 липня 2012 року завершити переговори про укладання угоди між Україною і Євросоюзом щодо Спільного авіаційного простору (САП, «відкрите небо»).

Це закріплено розпорядженням уряду № 184-р «Про затвердження плану першочергових заходів щодо інтеграції України в Європейський союз на 20112 рік», розміщеним на урядовому сайті.

Довідка УНІАН. Переговорний процес між Україною і ЄС щодо формування спільного авіапростору розпочався у грудні 2007 року. Планувалося, що угоду щодо САП буде підписано до 2011 року. На сьогодні учасниками САП є 36 країн.

Угода щодо САП, зокрема, передбачає гармонізацію національного законодавства із законодавством ЄС у сфері забезпечення безпеки польотів і управління аеронавігацією, зокрема — в частині підготовки персоналу авіаперевізника і диспетчерських служб, а також забезпечення взаємного доступу на ринки авіаційних перевезень, виробництва і обслуговування авіаційної техніки.