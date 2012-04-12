У Львові паралізовано рух транспорту через прибуття високопосадовців

Сьогодні зранку у Львові паралізовано рух транспорту на окремих вулицях у зв’язку із прибуттям до міста Президента Віктора Януковича та інших високопосадовців.

Як передає кореспондент УНІАН, на вулицях міста працює велика кількість працівників міліції у форменому одязі та співробітників ДАІ.

У Львові вже перебувають президент УЄФА Мішель Платіні, радник Президента України Ганна Герман, міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко, віце-прем’єр-міністр - міністр охорони здоров’я Раїса Богатирьова, віце-прем’єр-міністр – міністр інфраструктури Борис Колесніков.

Прибуття В.Януковича до Львова очікується близько 11.00.