Кабмін затвердив нові правила надання і отримання телекомунікаційних послуг

Вчора, 11 квітня, на засіданні Кабінету міністрів України прийнято постанову «Про затвердження Правил надання і отримання телекомунікаційних послуг» і скасовано постанову Кабміну від 9 серпня 2005 р. № 720, якою визначалися попередні Правила надання і отримання телекомунікаційних послуг.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ).

Нова редакція Правил була розроблена для виконання заходів Державної програми економічного і соціального розвитку України, спрямованих на розвиток інформаційного суспільства. Мета розробки документа – приведення діючої нормативно-правової бази у сфері телекомунікацій у відповідність із законодавчими змінами і сучасним рівнем розвитку інформаційно телекомунікаційних технологій в Україні.

У 2011 році нова редакція Правил пройшла інтенсивне громадське обговорення, було розглянуто понад 400 пропозицій і зауважень, які надійшли від учасників ринку, центральних органів виконавчої влади, і врахована переважна їх більшість, що стосувалася вдосконалення порядку надання і отримання телекомунікаційних послуг.

Розробники документа врахували стан ринку телекомунікаційних послуг і визначили загальні вимоги до надання і отримання всіх послуг. При цьому в Правилах конкретизовані вимоги для загальнодоступних (універсальних) послуг, що дозволило встановити уніфіковані вимоги, які не залежать від виду послуг і способу їх надання, а також відмовитися від розподілу послуг на основні та додаткові. Велика увага в Правилах приділена питанням захисту прав споживачів і конкретизації обов'язків операторів і провайдерів телекомунікацій під час надання телекомунікаційних послуг.

У НКРЗІ вважають, що прийняті Правила сприятимуть доступу споживачів до інформації про послуги, їх якість, умови надання і отримання; служитимуть розвитку конкуренції між постачальниками послуг і врегулюванню проблемних питань у відносинах між постачальниками і споживачами телекомунікаційних послуг. Очікується підвищення відповідальності операторів, провайдерів за інформування споживачів про умови надання телекомунікаційних послуг, зокрема контент-послуг абонентам.