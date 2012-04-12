Наприкінці травня буде скасовано поїзд «Луганськ-Львів»

Поїзд №134 «Луганськ-Львів» буде скасовано наприкінці травня. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької залізниці (ДЗ).

За словами прес-секретаря ДЗ Володимира Селіванова, наказ по скасування поїзда № 134 «Луганськ-Львів» набуде чинності з 28 травня 2012 року. «Після набуття чинності наказу, пасажири зможуть приїжджати з Луганська до Києва, після чого зможуть пересісти на швидкісний поїзд «Hyundai» до Львова. Таким чином, вони зможуть заощадити час, оскільки поїзд «Луганськ-Львів» їхав близько 26 годин», - пояснив він.

Варто додати, що раніше вже був скасований поїзд №88 «Луганськ-Київ». Після 28 травня у луганців залишиться лише один поїзд у бік Києва - швидкий №20 «Луганськ-Київ».