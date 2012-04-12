Служба таксі «Борисполя» Sky Taxi розширила автопарк до 110 автомобілів

Служба таксі аеропорту «Бориспіль» Sky Taxi отримала 100 автомобілів Hyundai Sonata, розширивши таким чином свій автопарк до 110 автомобілів.

Про це УНІАН повідомили в аеропорту «Бориспіль».

Найближчим часом машини будуть обладнані таксометром, POS-терміналом, відеореєстратором, GPS-навігатором, вбудованим bluetooth.

Автопарк Sky Taxi представлений модельним рядом Hyundai Sonata 2.0 АКП, ESP 201 спеціальної комплектації, салони машин оснащені системами кондиціонування і подушками безпеки.

Довідка УНІАН. Держпідприємство аеропорт «Бориспіль» презентувало власну службу таксі, яке отримало назву Sky Taxi, 26 грудня 2011 року.

Вартість проїзду в Sky Taxi з аеропорту «Бориспіль» становить 6,5 грн. за 1 км.

Всі водії Sky Taxi володіють англійською мовою, мають стаж роботи не менше 5 років.

За підсумками роботи перших 110 автомобілів Sky Taxi планувало розглянути можливість розширення автопарку ще на 100 автомобілів у другому кварталі 2012 року.