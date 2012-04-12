ВААП реорганізована в громадську організацію

Всеукраїнська асоціація автомобільних перевізників (ВААП) реорганізована у всеукраїнську громадську організацію - ВГО ВААП.

Про це УНІАН повідомили в ВААП.

Також в ВААП повідомили, що до 10 травня асоціація планує завершити реєстрацію обласних відділень.

На засіданні 11 квітня Рада ВААП прийняла рішення про затвердження п'яти профільних комітетів асоціації. Зокрема, створено комітети з розробки законодавчих ініціатив та взаємодії з органами державної влади, розробки взаємин автомобільних перевізників з підприємствами автобусних станцій, комітет з функціонування ринку пасажирських перевезень, комітет з функціонування ринку вантажних перевезень, а також комітет з функціонування ринку міжнародних перевезень.

Крім того, ВААП планує створити нову структуру - ВААП-Центр, яка буде надавати членам асоціації допомогу в логістичних питаннях, проблемах кадрового забезпечення, надавати юридичні та аудиторські послуги і т. д.

Довідка УНІАН. Всеукраїнська асоціація автомобільних перевізників заснована в 1997 році як добровільне об'єднання суб'єктів підприємницької діяльності в галузі автомобільного транспорту. У складі асоціації більше 150 транспортних операторів пасажирського автотранспорту, які здійснюють міські, приміські і міжнародні перевезення, страхові компанії, вітчизняні виробники транспортних засобів, більшість підприємств автобусних станцій, дилерські, постачальницькі та інші організації, пов'язані з ринком пасажирських перевезень.