У Львові відкрився новий термінал міжнародного аеропорту «Львів»

Президент України Віктор Янукович і президент УЄФА Мішель Платіні взяли участь у відкритті нового терміналу міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького.

В.Янукович зазначив, що пропускна спроможність цього об'єкту становитиме близько 2100 пасажирів за годину.

Як повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури, загальна вартість робіт зі спорудження терміналу - 1826,15 млн грн.

Площа комерційної частини терміналу (торгівля і фуд-корти) становитиме 2,932 тис. кв. м, площа офісів авіакомпаній - 682,4 кв. м.

Новий аеровокзал, загальною площею 48 320 кв. м, почали будувати у вересні 2009 року в рамках підготовки до футбольного чемпіонату Євро-2012.

Побудований термінал має шість телетрапів, які здатні одночасно приймати два літаки класу Boeing-767 і чотири літаки класу Boeing-737. У терміналі є 29 стійок реєстрації пасажирів, 18 стійок паспортного контролю, 9 пунктів контролю проходження на авіаційну безпеку.

Крім того, в новому терміналі передбачені VIP ложі для пасажирів внутрішніх і міжнародних рейсів, зона Duty Free.

Для стоянок автобусів організовано 25 паркомісць, для автомобілів - 1100 паркомісць.

Аеровокзал відповідає міжнародним архітектурним, будівельним і технічним стандартам і вимогам ICAO (International Civil Aviation Organization) і рекомендаціям міжнародно-транспортній асоціації IATA (International Air Transport Association).

Після реконструкції пропускна спроможність Львівського аеропорту зросте до 2 тис. пасажирів на годину, що відповідає вимогам УЄФА.

Під час проведення Євро-2012 новий термінал аеропорту обслуговуватиме міжнародні рейси, а реконструйована частина, побудована в 1955 році, - внутрішні. Очікується, що за період турніру аеропорт обслужить близько 49 тисяч учасників чемпіонату і вболівальників.

Довідка УНІАН. За підсумками 2011 року пасажиропотік в аеропорту «Львів» у зв'язку з реконструкцією знизився на 38,39% - до 296,9 тис. осіб.