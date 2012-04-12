УЗ відібрала 60 найкращих студентів для підготовки фахівців на залізничний транспорт

«Укрзалізниця» в поточному році відібрала 60 найкращих студентів залізничних вузів України для участі в пілотному проекті з підготовки фахівців для залізничного транспорту.

Про це повідомляє прес-служба відомства з посиланням на заступника начальника Головного управління кадрової і соціальної політики "Укрзалізниці" Сергія Шару.

«Апробація проекту почалася цього року. Він передбачає відбір найкращих студентів, що навчаються на випускних курсах залізничних вузів, а також підбір майбутніх робочих місць відповідно до їхнього освітньо-кваліфікаційного рівня. З такими студентами буде укладено угоди, що передбачають уже під час навчання проходження практики в тому структурному підрозділі, де після закінчення навчального закладу вони працюватимуть», - розповів С.Шара, додавши, що талановиті студенти одержуватимуть додаткову стипендію та інші соціальні пільги як під час навчання, так і після працевлаштування.

Таким чином, у 2013 році за вказаною програмою «Укрзалізниця» одержить 60 представників молодого покоління залізничників - по 10 для кожної залізниці.

Заступник начальника Главку також нагадав, що на залізницях України декілька років поспіль функціонує система цільового розподілу молоді у вищі навчальні заклади. За його інформацією, цього року заявлена квота на вступ сільської молоді до вузів становить близько 700 чоловік.

Довідка УНІАН. Щороку обсяги прийому на навчання у залізничні вузи всіх рівнів акредитації за держзамовленням становить близько 3,4 тис. чоловік. Найбільшу популярність серед абітурієнтів мають такі спеціальності: організація перевезень і управління на залізничному транспорті, автоматика і автоматизація на транспорті і спеціальності економічного профілю. Серед робочих професій - професії помічника машиніста і провідника пасажирських вагонів.