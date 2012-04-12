Польська PKP Intercity почала продавати квитки за схемою авіаліній

Варшава. Одна з найбільших у Польщі залізничних компаній PKP Intercity почала продавати квитки на свої найшвидші потяги Express InterCity (EIC) і Express (Ex) за схемою авіаліній, послуги яких традиційно коштують дешевше у разі завчасної купівлі.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, квитки в рамках спеціальної пропозиції "Super Bilet", які коштуватимуть навіть у 4 рази дешевше за стандартну ціну, можна буде придбати виключно через інтернет.

«Super Bilet» функціонує як система продажу квитків в авіакомпаніях. Що раніше буде запланована поїздка, то кращу пропозицію можна буде одержати. За поїздку з Варшави до Щеціна чи Вроцлава можемо заплатити лише 9 доларів (1 USD = 3,2 PLN)», - відзначила Беата Чемерайда з прес-служби PKP Intercity.

Згідно з повідомленням, кількість найдешевших квитків обмежена.

"Спочатку продаватимуться найдешевші квитки по 9 доларів, після продажу всіх місць система запропонує купівлю квитків за 12, 18 і 25 доларів", - повідомили в компанії, відзначивши, що стандартна ціна квитка на поїздку з Варшави до Кракова у вагоні другого класу коштує майже 40 доларів.

"Суперквитки", які будуть іменними, можна буде купити не пізніше ніж за 3 дні до запланованої поїздки і не раніше ніж за 30 днів до неї.

Як повідомляв УНІАН, з квітня PKP Intercity понизила ціни на сполучення з Кракова і Варшави до Гданська, що міститься на узбережжі Балтійського моря, на 40-50%, пояснивши це бажанням компенсувати пасажирам незручності, пов'язані з ремонтом залізничних колій на цьому напрямку.

Довідка УНІАН. Експерти відзначають, що державна компанія PKP Intercity, яка спеціалізується на пасажирських перевезеннях між найбільшими польськими містами, вимушена знижувати ціни на квитки через зростання конкуренції з авіакомпаніями.

Навесні цього року активну експансію на польському ринку почала авіакомпанія OLT Express, яка продає квитки на сполучення між найбільшими містами Польщі від близько 15 доларів для молоді і 30 доларів для інших пасажирів. За клієнтів бореться також польський національний перевізник LOT, який продає квитки на внутрішні рейси від 25 доларів.