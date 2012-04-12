Львівська залізниця планує залучити довгостроковий кредит на 40,2 млн. дол.

Державне територіально-галузеве об'єднання «Львівська залізниця» (ЛЗ) планує залучити кредитні лінії на шестирічний термін на загальну суму 40,2 млн. доларів.

Як повідомляється на сайті держзакупівель, зокрема, ЛЗ планує відкрити три відновлювані кредитні лінії по 10 млн. доларів, а також одну відновлювану кредитну лінію на 10,2 млн. доларів.

Пропозиції щодо постачання послуги приймаються до 11 травня 2012 року.

11 травня планується розкриття тендерних пропозицій.

Нагадаємо, ЛЗ відібрала банк Morgan Stanley для організації випуску єврооблігацій на 75 млн. доларів.

Довідка УНІАН. Львівська залізниця пролягає у південно-західній частині України на території 7 областей, проходячи через Карпати, Прикарпаття, Волинь.

На залізниці діє 354 станції, з них 252 відкриті для вантажних операцій. Львівська залізниця у 2011 році збільшила пасажирські перевезення на 2,2% у порівнянні з 2010 роком – до 70,554 млн. пасажирів. Перевезення вантажів у 2011 році зросли на 12,3% у порівнянні з 2010 роком — до 23,07 млн. тонн.