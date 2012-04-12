Придніпровська залізниця планує залучити довгостроковий кредит на 125 млн. дол.

Державне підприємство «Придніпровська залізниця» (ПЗ) планує відкрити 10 відновлюваних кредитних ліній строком на 3 роки на загальну суму 125 млн. доларів.

Як повідомляється на сайті держзакупівель, зокрема, ПЗ планує відкрити 10 відновлюваних кредитних лінії по 12,5 млн. доларів кожна.

Пропозиції щодо постачання послуги приймаються до 11 травня ц.р.

11 травня планується розкриття тендерних пропозицій.

Нагадаємо, на початку 2012 року ПЗ заявила про намір випустити єврооблігації на 175 млн. дол.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щороку вона перевозить понад 227 млн. тонн вантажів і більш ніж 90 млн. пасажирів. Експлуатаційна дорожня мережа ПЗ перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. ПЗ відправляє на внутрішній і зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше як половину прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.

У 2011 році ПЗ збільшила перевезення вантажів на 5,7% у порівнянні з 2010 роком - до 116,7 млн. тонн.