Залізниці одержали 49,6% компенсації за перевезення пільговиків у приміському сполученні

Залізниці України в січні-березні 2012 року одержали від обласних держадміністрацій 49,6% компенсації за перевезення пільгових категорій населення у приміському сполученні.

Як повідомляє прес-служба Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), в першому кварталі 2012 року залізниці України перевезли пасажирів пільгових категорій на суму 61,8 млн грн і одержали компенсації 30,6 млн грн.

Найбільше коштів за 3 місяці 2012 року недоотримала Південно-західна залізниця, якій компенсовано 31,1% вартості перевезень. ПЗ компенсовано 64,8% необхідного обсягу, ЛЗ — 50,7%, ПЗ — 57,7%, ДЗ — 53%, ОЗ — 59,7%.

Водночас прес-служба зазначає, що деякі області заплатили залізниці вперед, зокрема, Полтавська – 162,8% і Херсонська – 122,4%.

Максимальний рівень оплати зафіксовано у Чернівецькій — 93%, Луганській — 76%, Запорізькій областях – 77,4%.

Найбільша заборгованість у Києва, Київської області, Харкова і Харківської області.

Нагадаємо, в січні-березні 2011 року залізниці одержали 35,9% компенсації за перевезення пасажирів пільгових категорій у приміському сполученні.

Довідка УНІАН. На залізницях України в повному обсязі надається пільговий проїзд 26 категоріям громадян. Пільгові категорії громадян становлять близько 70% всіх перевезених пасажирів у приміському сполученні.

Збитки залізничного транспорту загального користування від використання пільгових тарифів повинні відшкодовуватися залізницям за рахунок державного або місцевих бюджетів залежно від того, яким органом ухвалено рішення про запровадження пільг.

У січні-березні 2011 року у приміському сполученні залізниці України перевезли пільгових категорій пасажирів на суму 59,9 млн грн, одержавши компенсацію у розмірі 21,5 млн грн (35,9%).

Збитки залізниць України від приміських пасажирських перевезень у 2011 році, за оперативними даними, становили 3,1 млрд грн, що на 10,9% більше порівняно з 2010 роком.

Водночас сума компенсації, одержаної за перевезення пільгових категорій пасажирів, у 2011 році збільшилася на 22% порівняно з 2010 роком — до 142,8 млн грн.