Придніпровська залізниця планує залучити короткостроковий кредит на 484 млн. грн

Державне підприємство «Придніпровська залізниця» (ПЗ) планує відкрити 8 відновлюваних кредитних ліній строком на один рік на загальну суму 484,081 млн. грн.

Як повідомляється на сайті держзакупівель, зокрема, ПЗ планує відкрити відновлювані кредитні лінії на 20 млн. грн, 40 млн. грн, 60 млн. грн і 64,081 млн. грн, дві відновлювані кредитні лінії по 50 млн. грн і дві — по 100 млн. грн.

Пропозиції щодо постачання послуги приймаються до 11 травня 2012 року.

11 травня планується розкриття тендерних пропозицій.

Нагадаємо, на початку 2012 року ПЗ заявила про намір випустити єврооблігації на 175 млн. дол.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щороку вона перевозить понад 227 млн. тонн вантажів і більш ніж 90 млн. пасажирів. Експлуатаційна дорожня мережа ПЗ перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. ПЗ відправляє на внутрішній і зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше як половину прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.

У 2011 році ПЗ збільшила перевезення вантажів на 5,7% у порівнянні з 2010 роком - до 116,7 млн. тонн.