Придністров'я має намір відновити залізничне сполучення

Керівництво Придністровської Молдавської Республіки планує відновити залізничне сполучення. Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході в ході зустрічі з делегацією Національної спілки журналістів України на чолі з секретарем НСЖУ Олегом Наливайком у Тирасполі повідомив глава Придністров'я Євген Шевчук.

«Відповідно до досягнутих домовленостей між Придністров'ям і Молдовою відновлюється залізничне сполучення в регіоні», - сказав він.

За словами Є.Шевчука, ці домовленості також передбачають створення на паритетній основі спільних митних постів. У той же час, глава Придністров'я зазначив, що для відновлення повноцінного функціонування залізничного сполучення в регіоні необхідно вирішити ряд технічних проблем.

«Ми визначили, що у разі виникнення ускладнень ми звернемося до наших партнерів з Росії та України, зокрема, до РЖД і «Укрзалізниці» з метою надання нам технічної допомоги», - сказав він.

Довідка УНІАН. 9-11 квітня делегація Національної спілки журналістів України на чолі з секретарем НСЖУ Олегом Наливайком перебувала з робочим візитом в Республіці Молдова та Придністровській Молдавській Республіці.