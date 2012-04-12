ПЗЗ призначила на Великодні свята додаткові приміські поїзди

Південно-Західна залізниця призначила на Великодні свята додаткове курсування поїздів у приміському сполученні на 14 і 16 квітня.

Як повідомили УНІАН у ПЗЗ, додаткові рейси здійснить поїзд № 6501 Коростень-Шепетівка і поїзд № 6504 Шепетівка-Коростень.

Нагадаємо, раніше ПЗЗ призначила на Великодні свята 5 додаткових поїздів.

Довідка УНІАН. Залізниці Україні на Новорічні та Різдвяні свята у 39 додаткових поїздах перевезли 167 642 тис. пасажирів.

У той же час, Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») заявляла, що додаткові поїзди для залізниць України є збитковими, оскільки їх населеність не перевищує 50%.