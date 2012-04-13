На Придніпровській залізниці 500 локомотивів обладнають системами супутникової навігації

До кінця 2012 року Придніпровська залізниця обладнає 500 локомотивів системою супутникової навігації.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Придніпровської залізниці, в першу чергу такими системами будуть обладнані вантажні електровози.

Система супутникової навігації допоможе оперативно контролювати дислокацію локомотивів і передавати дані в автоматизовану систему керування вантажними перевезеннями «Укрзалізниці» для поліпшення організації руху поїздів.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Експлуатаційна колійна мережа залізниці перевищує 3200 км, що складає майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній і зовнішній ринки більше 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.

Придніпровська залізниця у 2011 році збільшила перевезення вантажів на 5,7% в порівнянні з 2010 роком - до 116,697 млн тонн.