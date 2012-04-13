У березні Придніпровська залізниця відремонтувала 792 вантажних вагони
Протягом березня 2012 р. спеціалізовані вагоноремонтні депо Придніпровської залізниці відремонтували 792 вантажних вагони на суму більше 33 млн 652 тис грн.
Про це УНІАН повідомили в прес центрі-Придніпровської залізниці.
При цьому в лютому ц.р. на магістралі було відремонтовано 666 вагонів, у січні - 620 вагонів.
У кінці 2011 р. Укрзалізниця визначила базові ремонтні депо для державних компаній, на баланс яких з початку 2012 р. передаються вантажні піввагони українських залізниць. Ці заходи прийняті для створення спеціалізованих обладнаних вагоноремонтних депо, концентрації фінансового та кадрового потенціалів з метою утримання в належному стані парку вантажного рухомого складу.
На Придніпровській залізниці базовими вагоноремонтними депо визначені Батуринське (ремонт піввагонів), П'ятихатське і Мудроване вагоноремонтні депо, а також Нижньодніпровськ-Вузол (ремонт піввагонів, окатишевозів).
Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Експлуатаційна колійна мережа залізниці перевищує 3200 км, що складає майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній і зовнішній ринки більше 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.
Придніпровська залізниця у 2011 році збільшила перевезення вантажів на 5,7% в порівнянні з 2010 роком - до 116,697 млн. тонн.