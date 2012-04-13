Вертоліт з міністром оборони на борту здійснив аварійну посадку

Учора, 12 квітня, вертоліт Мі-8 з міністром оборони Дмитром Саламатіним на борту здійснив аварійну посадку через несправність в системі постачання пального.

Про це сьогодні УНІАН повідомили у Департаменті преси та зв’язків із засобами масової інформації Міністерства оборони.

Згідно з повідомленням, вчора ввечері в Житомирській області поблизу населеного пункту Симони здійснив вимушену посадку вертоліт Мі-8 Повітряних сил Збройних сил України. Подію спричинила несправність, що виникла під час польоту в системі постачання пального.

На борту вертольота знаходилися міністр оборони України Д.Саламатін та високопосадовці оборонного відомства, які поверталися з Рівненського гарнізону, де перебували з інспекційною поїздкою в частинах 13-го армійського корпусу.

“Ця подія ще раз засвідчила необхідність кардинальних змін в технічному переоснащенні Збройних сил, – зазначив Д.Саламатін з приводу інциденту, щостався під час перельоту з Рівненського полігону до Києва. – Те, що нам дісталося у спадщину після багатьох років суцільної руйнації і безвідповідальності окремих посадових осіб, не витримує ніякої критики. Як тільки з’явилася можливість льотчикам більше та інтенсивно літати, одразу проявилися застарілі проблеми в технічному стані авіаційної техніки”.

“Авіаційна подія, яка завдяки вмілим діям екіпажу та намаганням виправити ситуацію, не призвела до трагічних наслідків, зміцнила впевненість у тому, що ми і далі вживатимемо рішучих заходів, щоб якомога швидше відновити та модернізувати зношені зразки військової техніки та озброєння. Сьогодні це один з пріоритетів нашої діяльності. На цьому напрямі ми зосередимо максимум ресурсів, в тому числі і фінансових, за рахунок ефективного використання бюджетних коштів”, – заявив він.