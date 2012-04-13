Перший білоруський дизель-поїзд успішно пройшов приймальні випробування

Мінськ. Перший білоруський дизель-поїзд ДП1 пройшов приймальні випробування і його вже передано в експлуатацію Білоруській залізниці.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі БЗ.

«ДП1 пройшов приймальні випробування на відповідність технічному завданню, проведені конструкторсько-технічним центром БЗ, Білоруським державним університетом транспорту і ТОВ «Балтійський випробувальний центр», - сказано у повідомленні.

Як розповіли на БЗ, фахівці провели випробування з питань теплопередачі, електроапаратури та електроустаткування, гальмівної системи, пожежної безпеки і охорони праці. Крім того, потяг пройшов перевірку габаритів і поколісне зважування.

Дизель-поїзд курсуватиме маршрутами регіональних ліній економ-класу. Планується, що вже наприкінці квітня ДП1 почнуть експлуатувати в Гомельській області.

Довжина потяга становить 27,5 м, кількість передбачених для сидіння місць – 91. Експлуатаційна швидкість руху – 120 км/год. Дальність ходу на одній заправці пального – 1000 км. Розрахунковий термін служби потяга – до 40 років.

ДП1 – спільний проект ВАТ «Керівна компанія холдингу «Білкомунмаш» і польської холдингової компанії PESA Bydgoszcz SA за участю ВАТ «Мінський вагоноремонтний завод». Ініціатором проекту виступила Білоруська залізниця. До кінця 2012 року планується виготовити 6 одиниць такої техніки.