Донецька залізниця призначила на Великодні свята додатковий потяг Луганськ-Донецьк-Київ

Донецька залізниця призначила на Великодні свята додатковий потяг №524/523 Луганськ-Донецьк-Київ.

Як повідомляється на сайті ДЗ, додатковий потяг №524/523 Луганськ-Донецьк-Київ вирушить з Луганська 12 і 16 квітня, з Києва — 13 і 17 квітня.

Потяг буде складатися з 18 вагонів, зокрема 2 СВ, 4 купейних і 12 плацкартних.

Довідка УНІАН. Залізниці України на Новорічні і Різдвяні свята у 39 додаткових потягах перевезли 167,642 тис. пасажирів.

Водночас Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») заявляла, що додаткові потяги для залізниць України є збитковими, оскільки їх населеність не перевищує 50%.