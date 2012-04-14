Залізничні компанії України, Польщі, РФ і Білорусі домовилися про співпрацю на час Євро-2012

Варшава. Представники державних залізничних компаній України, Польщі, Російської федерації і Білорусі підписали у п'ятницю у Варшаві меморандум про співпрацю під час проведення фіналу чемпіонату Європи з футболу, який пройде на початку літа в чотирьох українських і чотирьох польських містах.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, свій підпис під документом поставили голова правління польської PKP Intercity Януш Малиновський, начальник головного управління пасажирських перевезень «Укрзалізниці» Олександр Іванько, гендиректор ВАТ "Федеральна пасажирська компанія" ("дочка" РЖД) Михайло Акулов і заступник директора залізничної компанії Білорусі Володимир Михалик.

Керівник PKP Intercity на прес-конференції відзначив, що компанії підписують не протокол про наміри, а конкретний документ, що визначає умови їх співпраці під час проведення фіналу Євро 2012.

Малиновський нагадав про намір запустити додаткові потяги під час чемпіонату не тільки між Польщею та іншими державами, а й усередині країни.

«Нашою спільною метою є надання максимально якісних послуг пасажирам», — сказав глава правління PKP Intercity, що спеціалізується в Польщі на міжнародних перевезеннях і перевезеннях між найбільшими польськими містами.

Олександр Іванько відзначив, що «Укрзалізниця» готова до перевезення більшої кількості пасажирів під час Євро-2012, відзначивши, що вона здійснюватиметься як за рахунок додаткових вагонів на діючих маршрутах, так і за рахунок організації додаткових потягів.

Він сказав, що між Польщею і Україною під час чемпіонату зможе курсувати до 18 потягів, і ще від 20 до 30 потягів «Укрзалізниця» може пропустити транзитом з Росії до Польщі.

Представник української компанії також повідомив, що поїздами між країнами - організаторами Євро-2012 максимум на добу зможуть проїхати 15 тис. осіб, зазначивши, що реальну кількість уболівальників, які поїдуть на чемпіонат залізницею, буде видно за кількістю проданих квитків.

За його словами, до 8 тис. людей можуть поїхати поїздом через пункт пропуску Мостиська-Перемишль (Львівська область), і до 7 тис. на пункті Ягодин-Дорогуськ (Волинська область).

При цьому представник РЖД повідомив, що на Євро-2012 щодоби до 4 тис. людей може приїхати з Росії до Польщі, зазначивши, що у зв'язку з чемпіонатом він прогнозує цього року рекордну кількість перевезених пасажирів між країнами.

Учасники конференції також відзначили, що залізничні компанії сприятимуть наданню максимально якісних послуг і сприятимуть у питаннях проходження прикордонного і митного контролю, який діє між Польщею, що входить у ЄС, і Україною, РФ і Білоруссю.

Також Я.Малиновський додав, що точна кількість додаткових потягів залежатиме від попиту з боку уболівальників, зазначивши, що це також залежатиме від результатів окремих матчів європейського чемпіонату.

Як повідомляв УНІАН, у квітні PKP Intercity оголосила про намір запустити на час проведення Євро-2012 п'ятдесят додаткових потягів усередині країни, які зможуть перевезти 45 тис. пасажирів, і, згідно з останніми даним, майже 80 додаткових міжнародних потягів, зокрема, з Чехією, Росією, Німеччиною і Україною.

Довідка УНІАН. PKP Intercity, яка минулого року щодня перевозила в середньому майже 100 тис. пасажирів, не оприлюднила даних про те, скільки збирається перевезти людей під час Євро-2012. Польські організатори чемпіонату чекають приїзду в країну за три тижні заходу від 800 тис до 1 млн. уболівальників.