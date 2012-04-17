У Криму через бійку на борту вимушено приземлився літак, що летів з ОАЕ до Києва

Літак, який виконував рейс «Дубай - Бориспіль (Київ)», здійснив сьогодні вранці вимушену посадку в міжнародному аеропорту «Сімферополь» через побиття бортпровідниці пасажиром.

Про це УНІАН повідомила начальник сектору зв'язків з громадськістю Кримського управління МВС Ольга Кондрашова.

«Літак компанії «АероСвіт» приземлився о 10.18. Надійшла інформація про бійку. З рейса зняли жителя Києва, 1986 року народження», - сказала О.Кондрашова.

За її інформацією, на даний час молода людина проходить огляд і пояснює правоохоронцям свою поведінку.

Рейс затримано до з'ясування обставин інциденту, додала О.Кондрашова.