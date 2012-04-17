Польські залізничні компанії збільшили перевезення пасажирів на 6%

Варшава. Польські залізничні компанії, що займаються пасажирськими перевезеннями, за перші два місяці 2012 року перевезли 45,350 млн. пасажирів, що на 6,2% більше за показники перших двох місяців 2011 року.

За даними Адміністрації залізничного транспорту Польщі (UTK), які має у своєму розпорядженні УНІАН, кількість перевезених пасажирів у лютому в річному виразі зросла на 5,7% - до 21,9 млн. чоловік, після 6,7% зростання у січні - до 23,4 млн.

До п'ятірки лідерів за кількістю перевезених пасажирів увійшли компанії Przewozy Regionalne (38%), Koleje Mazowieckie (21%), PKP SKM (майже 14%), PKP Intercity (12%) і SKM Warszawa (5,5%).

За даними UTK, пасажиропотік польських залізничних компаній (з урахуванням довжини перевезень) у січні-лютому 2012 р. зріс на 2,9% - до майже 2,8 млрд пас./км.

Пасажиропотік у лютому 2012 р. до лютого 2011 р. зріс на 1,1% - до 1,338 млрд пас./км. після 4,7% зростання у річному виразі в січні - до 1,435 млрд пас./км.

Позиції лідера за пасажиропотоком зберегла компанія PKP Intercity з часткою за перші два місяці цього року 41%.

Частки інших найбільших компаній ринку – Przewozy Regionalne, Koleje Mazowieckie і PKP SKM – становлять відповідно 36%, 12% і 5%.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році польські залізничні компанії збільшили перевезення пасажирів на 0,6% – до більш ніж 260 млн. пасажирів, а пасажиропотік зріс на 1% – до 181 млрд пас./км.

Лідером за кількістю перевезених пасажирів стала компанія Przewozy Regionalne, яка займається регіональними перевезеннями, з 41,5% часткою ринку, а за пасажиропотоком - PKP Intercity, що спеціалізується на далеких перевезеннях, з 45,6% часткою ринку.