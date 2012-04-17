Завтра таксисти "візьмуть в облогу" урядовий квартал

Низка громадських організацій, зокрема, громадський рух «Спільна Справа», громадські організації «Громадянській опір», «Київський бізнес-клуб», «Таксі Столиці» за участю асоціації уболівальників «Фан-клуб «Україна» планує у середу, 18 квітня, провести в Києві акцію протесту, спрямовану проти монополізації ринку перевезень таксомоторів.

Як повідомив на прес-конференції в агентстві УНІАН у вівторок координатор ГР «Спільна Справа» Олександр Данилюк, учасники акції протестуватимуть проти пропозицій з реформування ринку перевезень таксомоторів, розроблених робочою групою, створеною за участю Київської міськдержадміністрації і Міністерства інфраструктури.

Учасники акції на автомобілях, маркірованих синьо-жовтими стрічками і прапорами громадських організацій, з'їдуться до початку засідання уряду до будівлі Кабінету міністрів.

«Автомобілі з різних кінців міста з'їдуться до Кабміну. Вони не блокуватимуть рух, а здійснюватимуть кільцевий рух навколо урядового кварталу по вулицях Хрещатик, Грушевського, Інститутська під час засідання уряду», — сказав О.Данилюк.

За словами О.Данилюка, «акція не є зборами громадян у тому значенні, в якому їх визначає закон, але ми подали заявки, необхідні для проведення таких акцій». При цьому до акції можуть приєднатися будь-які автомобілі.

На сьогодні організатори акції чекають участі близько 300-400 автомобілів.

Надалі організатори акції планують провести збір підписів споживачів і клієнтів служб таксі проти урядових ініціатив, які можуть призвести до монополізації ринку транспортних послуг, і до кінця травня 2012 року провести всеукраїнську акцію протесту.

«За тиждень ми плануємо зібрати близько 100 тис. таких підписів, після чого провести всеукраїнську акцію, в якій, ми сподіваємося, візьмуть участь не лише таксисти, а й інші перевізники, і матиме форму страйку. Обов'язково до кінця травня ми вийдемо на страйк, щоб це був не одноденний страйк таксі, а більш глобальні речі, оскільки сьогодні монополізують не тільки ринок перевезень таксомоторів, а в цілому ринок усіх перевезень», - сказав заступник голови ГО «Київський бізнес-клуб» Денис Садоха.

За його словами, основні вимоги, які висувають організатори попереджувальної акції 18 квітня, полягають, зокрема, у визначенні в чинному законодавстві ряду термінів, зокрема, «самозайнятий перевізник», «автомобіль на замовлення», «таксі», «інформаційно-диспетчерська служба» (ІДС), обов'язкове страхування перевізника, а також відповідальність ІДС.