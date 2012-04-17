Вантажні залізничні перевезення в Польщі у січні-лютому скоротилися на 7,6%

Варшава. Залізничні компанії в Польщі у січні-лютому поточного року перевезли 34,9 млн. тонн вантажів, що на 7,6% менше за показники січня-лютого минулого року.

За даними Адміністрації залізничного транспорту Польщі (UTK), які має у своєму розпорядженні УНІАН, перевезення вантажів польською залізницею в лютому в річному виразі знизилося на 10,7% - до 11,65 млн. тонн після 4,7% мінуса у січні - до 18,25 млн. тонн.

Понад 50% ринку контролювали компанії, що входять до державного холдингу PKP: PKP Cargo (49%), PKP LHS (4,5%).

У число найбільших перевізників увійшли також німецька група DB Schenker (23%), Grupa CTL (7%) і Lotos Kolej (4%).

Вантажопотік (з урахуванням протяжності трас) за перші два місяці року знизився на 12,4% - до 6,960 млрд т/км.

Падіння в лютому до лютого минулого року становило понад 15% - до 3,323 млрд т/км після 9,8% мінуса у січні - до 3,637 млрд т/км.

З урахуванням протяжності вантажоперевезень частка компаній PKP становить 66%, зокрема лідера ринку PKP Cargo - 59%.

Частки інших найбільших компаній становлять по близько 7%.

Як повідомляв УНІАН, минулого року залізничні компанії, що працюють у Польщі, збільшили вантажоперевезення на 6% - до 249,3 млн. тонн, а вантажоперевезення з урахуванням протяжності трас зросли на 11% - до 54,2 млрд т/км.

Частка компаній PKP Group становить 56% і майже 70% відповідно.