Україна увійшла до десятки країн із найбільшим ризиком зараження комп'ютерів в Інтернеті

Україна в березні 2012 року увійшла до десятки країн (6-е місце), де користувачі піддаються найбільшому ризику зараження комп'ютерів в Інтернеті. Як повідомили УНІАН у прес-службі компанії «Лабораторія Касперського», про це свідчать результати дослідження компанії.

Згідно з повідомленням, у березні 2012 року частка унікальних користувачів в Україні, на комп'ютерах яких у звітний період були заблоковані веб-загрози, від усіх унікальних користувачів продуктів «Лабораторії Касперського» в країні становила 43,3%.

За цим показником Україну випереджають Росія ( 55,5%), Вірменія (49,3%), Казахстан (47,8%), Білорусія (47,1%) і Азербайджан (46,3%).

Рейтинг країн, користувачі яких піддаються найменшому ризику зараження в Інтернеті, очолюють Тайвань, де лише на 10,1% комп'ютерів у звітний період були заблоковані веб-загрози, Бенін (12,6%) і Японія (12,9%).

Україна посіла п'яте місце в березні 2012 року серед країн, на ресурсах яких розміщені шкідливі програми. Так, частка шкідливих програм в Україні від усіх таких програм у світі становила 10%. На першому місці в цьому рейтингу США (23%), далі слідують: Німеччина і Росія – по 12%, Велика Британія (11%).

Основна частка атак з веб-ресурсів, розміщених у доменній зоні, від усіх зафіксованих веб-антивірусом атак із сайтів у різних доменних зонах, припадала в березні 2012 року на домен com. - 43,7% атак, на домен ru. припадало 25,4% атак, майже 10% атак здійснювалося з веб-ресурсів, розміщених у доменній зоні info.

TOP-10 зловредів в Інтернеті в березні 2012 очолила програма Malicious URL, на яку припало 85,71% атак (унікальних інцидентів), зафіксованих веб-антивірусом на комп'ютерах користувачів. На другому місці Trojan.Script.Iframer (4,03%), на третьому Trojan.Script.Generic (2,74%).

Всього впродовж березня 2012 року на комп'ютерах користувачів продуктів «Лабораторії Касперського» було виявлено та знешкоджено більш як 370 мільйонів шкідливих програм (з них 200 мільйонів (55%) — спроби зараження через Інтернет) і більш як 42 мільйонів шкідливих URL.

Довідка УНІАН. «Лабораторія Касперського» – найбільший в Європі виробник систем захисту від шкідливого і небажаного ПЗ, хакерських атак і спаму. За підсумками 2011 року виручка перевищила 612 млн. доларів США.