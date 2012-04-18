Суд вирішив помирити Аpple і Samsung. Компанії звинувачують одна одну в крадіжці технологій

Керівники Apple і Samsung домовилися про зустріч, щоб спробувати вирішити патентну суперечку між компаніями, яка зараз розглядається в каліфорнійському суді, повідомляє ВВС з посиланням на заяву Samsung, що надійшла в корпорацію.

Зустріч була призначена після того, як суд зобов'язав обидві компанії брати участь у конференції з врегулювання спору під керівництвом судді, що веде процес.

«Конференція з врегулювання буде проходити протягом 90 днів, у ній візьмуть участь виконавчі директори кожної з компаній, офіцер і головні юрисконсульти», - йдеться в заяві Samsung.

Обидві компанії подали в суд одна на одну, звинувачуючи конкурента в крадіжці технологій, які використовуються в смартфонах і планшетних комп'ютерах. Патентні суперечки Apple і Samsung розглядаються зараз у судах відразу декількох країн.

У грудні минулого року каліфорнійський суд відхилив позов Apple з вимогою заборонити продаж в США смартфонів Galaxy і планшетів Samsung.

Декількома днями раніше суд в Австралії також зняв заборону на продаж на території країни планшетів Samsung, введений в середині жовтня після того, як суд підтвердив обґрунтованість претензій Apple щодо плагіату її технологій.

Samsung, в свою чергу, в жовтні подав позов до Apple, вимагаючи введення заборони на продаж iPhone 4S і iPad 2 в Австралії і Японії, пише «Газета.Ru».