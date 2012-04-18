Російська авіакомпанія S7 Airlines із 9 червня відкриває маршрут Москва-Одеса

Москва. Російська авіакомпанія S7 Airlines оголошує про відкриття рейсів із Москви до Одеси.

Як повідомили УНІАН в авіакомпанії, польоти здійснюватимуться з 9 червня 2012 року з періодичністю чотири рази на тиждень – по понеділках, четвергах, суботах і неділях.

Рейс S7 Airlines Москва-Одеса вилітатиме з московського аеропорту «Домодєдово» о 17:05 і прилітатиме до Одеси о 18:15 за київським часом. Зворотній рейс вилітає з Одеси о 19:10 і прилітає до Москви о 22:20.

Польоти здійснюватимуться на сучасних лайнерах Airbus A319. Літак розрахований на перевезення 128 пасажирів у салонах економ- і бізнес-класу.