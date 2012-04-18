ДЗ відібрала 4 банки для надання 274 млн грн короткострокового кредиту

Донецька залізниця (ДЗ) відібрала чотири банки для надання кредиту строком на 1 рік на суму 274 млн грн.

Як повідомляється на сайті держзакупівель, на тендері, який відбувся 11 травня, ДЗ відібрала, зокрема, АБ "Експрес-банк", ПАТ "Всеукраїнський Банк Розвитку", ПАТ "Банк "Фінанси та кредит", ПАТ "Перший міжнародний інвестиційний банк".

Загальна вартість акцептованих пропозицій складе 323 млн грн.

Фінансові ресурси залучаються для поповнення обігових коштів для перекредитування кредитних договорів.

Довідка УНІАН. Донецька залізниця є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту України. Донецька магістраль пролягає територією Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,8 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).