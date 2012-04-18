Залізниці України в січні-березні скоротили вантажоперевезення на 2,3%

Залізниці України в січні-березні 2012 року скоротили обсяг перевезення вантажів на 2,3%,о порівняно січнем-березнем 2011 року - до 104,3 млн тонн, зокрема відправка вантажів скоротилася на 1,6%.

Як повідомляє Державна служба статистики (Держстат) України, на залізничному транспорті в січні-березні 2012 року відправка зерна і продуктів помелу збільшилася в 2,2 раза, будівельних матеріалів - на 7%, коксу - на 3,1%.

Водночас, відправка хімічних і мінеральних добрив знизилася на 04,%, залізної та марганцевої руди - 4,2%, нафти і нафтопродуктів - на 19%, кам'яного вугілля - на 4,9%, цементу - на 6,7%, лісових вантажів - на 22,5%, брухту чорних металів - на 36,6%.

Крім того, Держстат повідомляє, що відправка вантажів на Південній залізниці (ПЗ) зросла на 12,2%, на Південно-Західній залізниці (ПЗЗ) - на 10,4%.

При цьому на Придніпровській залізниці (ПЗ) відправка вантажів скоротилася на 08,%, на Донецькій (ДЗ) - на 5,4%, Одеській (ОЗ) - на 5,9%, Львівській (ЛЗ) - на 7,1%.

Держстат також повідомляє, що вантажооборот залізничного транспорту в січні-березні 2012 року знизився на 1,9% - до 56,293 млрд т/км.

Зокрема, вантажооблрот ОЗ зріс на 2,9%, у той час, як на ПЗЗ вантажооборот знизився на 2,7%, на ЛЗ - на 3,5%, на ПЗ - на 3,7%, на ЛЗ - на 4,1%, на ПЗ - на 6,4%.

Довідка УНІАН. У січні-березні 2012 року підприємствами транспорту України перевезено 187,6 млн. тонн вантажів - на 3,6% менше, ніж у січні-березні 2011 року. Вантажооборот транспорту в січні-березні скоротився на 7,8% - до 96,678 млрд т/км.