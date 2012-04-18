Нові правила встановлюють ряд заборон для операторів і провайдерів

17:21, 18 квітня 2012
Транспорт/Звя'зок
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Нові Правила надання телекомунікаційних послуг, що набули чинності, затверджені Кабінетом міністрів, встановлюють низку заборон для операторів і провайдерів.

Постанову Кабміну №295 "Про затвердження Правил надання телекомунікаційних послуг" опубліковано сьогодні на урядовому порталі.

Згідно з новими Правилами, надання послуг здійснюється у разі укладення договору відповідно до основних вимог, встановлених Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), і їх оплати споживачем.

При цьому Правилами під час укладення договору (внесення змін до нього) операторам і провайдерам забороняється встановлювати обмеження в з'єднанні з будь-яким абонентом телекомунікаційної мережі загального користування або телекомунікаційної мережі іншого оператора, а також службами екстреного виклику. Крім того, забороняється: вимагати надання споживачем відомостей, не передбачених законодавством для укладення договору і надання послуг; надавати без згоди споживача контент-послуги; визначати такий порядок надання послуг, який може призвести до обмеження або погіршення прав споживача або створення нерівних умов для сторін договору; встановлювати значення показників якості послуг гірше, ніж ті, які визначені нормативно-правовими актами і нормативними документами у сфері телекомунікацій, тощо.

Послуги можуть надаватися з використанням кінцевого устаткування абонента, підключення кінцевого устаткування до телекомунікаційної мережі здійснюється за наявності технічної можливості.

У разі підключення до мережі оператора мобільного зв'язку кінцевого устаткування абонента (мобільного телефону тощо), електронний код (ідентифікатор) якого, зокрема код IМЕI, не включено в узагальнену базу даних таких кодів (веде базу Український державний центр радіочастот), оператор повинен надіслати відповідне попередження на телефонний номер такого устаткування про можливе відключення із зазначенням причин.

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