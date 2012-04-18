Нові правила телекомунікаційних послуг захищають інтереси споживачів - НКРЗІ

Нові Правила надання і отримання телекомунікаційних послуг спрямовані на захист інтересів споживачів.

Про це йдеться в переданому УНІАН коментарі Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), до нових правил, що набули чинності.

Згідно з повідомленням, Кабінет міністрів сьогодні опублікував на своєму сайті постанову №295 "Про затвердження Правил надання телекомунікаційних послуг", які регламентують взаємовідносини між операторами зв'язку і абонентами.

Як відзначили в НКРЗІ, розробники документа всебічно врахували стан ринку телекомунікаційних послуг і визначили загальні вимоги до надання і отримання всіх видів послуг. При цьому в Правилах конкретизовані вимоги для загальнодоступних (універсальних) послуг, що дозволило встановити уніфіковані вимоги, які не залежать від виду послуг і способу їх надання, а також відмовитися від розподілу послуг на основні та додаткові.

Велику увагу в Правилах приділено питанням захисту прав споживачів та конкретизації обов'язків операторів і провайдерів телекомунікацій під час надання телекомунікаційних послуг.

У повідомленні НКРЗІ зазначається, що підходи до надання і отримання телекомунікаційних послуг, які застосовані в новій редакції Правил, «в першу чергу спрямовані на захист інтересів споживачів, їхнього часу і гаманців». Правила регламентують, яким чином телекомунікаційні послуги мають споживатися відповідно до якісних показників, характеру тарифікації та багатьох інших нюансів.

З найістотніших нововведень щодо голосових послуг можна виділити зміни в підходах до тарифікації та тлумачення тарифікаційних інтервалів. Також Правилами чітко визначені якісні показники послуг, зокрема щодо швидкості передачі даних. Надання цієї послуги має відбуватися відповідно до прийнятих в Україні стандартів. Нові Правила регламентують і швидкість передачі даних, і їх якість (аж до відповідальності за втрату кожного пакета, що передається). Відтепер Комісія матиме право і обов'язок контролювати ці параметри.

Нові Правила містять вимогу до оператора дохідливо і зрозуміло пояснити користувачу, який тарифний пакет йому пропонується. Відтепер не допускається заміна одного тарифного пакета іншим оператором чи провайдером в односторонньому порядку, а лише за обопільної згоди сторін.

Важливо, відзначили в НКРЗІ, що нові Правила передбачають норми, покликані захистити споживачів мобільного зв'язку від не завжди добросовісних дій третіх сторін – контент-провайдерів. Абонент повинен бути достатньо проінформований про характер і вартість тієї чи іншої послуги. Згідно з прийнятими Правилами оператор також відповідає за надання послуг контент-провайдера, з яким він уклав договір, оскільки бере на себе відповідальність за виставляння рахунків споживачу в оплату послуг.

У НКРЗІ вважають, що прийняті Правила сприятимуть доступу споживачів до інформації про послуги, їх якість, умови надання і отримання; служитимуть розвитку конкуренції між постачальниками послуг і врегулюванню проблемних питань у відносинах між постачальниками і споживачами телекомунікаційних послуг. Очікується підвищення відповідальності операторів, провайдерів за інформування споживачів про умови надання телекомунікаційних послуг, зокрема контент-послуг абонентам.