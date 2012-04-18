Послуги тепер можуть надавати внесені до реєстру НКРЗІ оператори і провайдери

Оператори, провайдери повинні бути внесені до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, який веде Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ).

Про це йдеться в нових Правилах надання телекомунікаційних послуг. Кабінет Міністрів сьогодні опублікував на своєму сайті постанову № 295 "Про затвердження Правил надання телекомунікаційних послуг".

Згідно з новими правилами, оператори, провайдери повинні бути внесені до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, який веде НКРЗІ, а також у випадках, встановлених законами України "Про телекомунікації" та "Про радіочастотний ресурс України", мати ліцензії на здійснення відповідного виду діяльності у сфері телекомунікацій та/або користування радіочастотним ресурсом України (для операторів) або копії ліцензій (для провайдерів).

Телерадіоорганізації, які створюють або комплектують і/або пакетують телерадіопрограми та/або телерадіопередачі і поширюють їх за допомогою технічних засобів мовлення, і провайдери програмної послуги, які надають абонентам можливість переглядати пакети програм, використовуючи для передачі таких програм ресурси багатоканальних телемереж, повинні мати відповідні ліцензії , які видаються Національною радою з питань телебачення і радіомовлення.

Оператори, провайдери самостійно визначають перелік послуг, які надаються споживачам, і забезпечують роботу телекомунікаційних мереж і доступ споживачів до них цілодобово сім днів на тиждень.

Тимчасове припинення або інше обмеження операторами, провайдерами роботи телекомунікаційних мереж допускається в порядку, встановленому відповідно до законодавства, у разі виникнення надзвичайної ситуації, введення надзвичайного або воєнного стану, проведення ремонту, технічного обслуговування і модернізації телекомунікаційних мереж.