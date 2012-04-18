З потягу «Миколаїв – Москва» було евакуйовано понад 200 пасажирів

У Миколаївській області з потягу № 62 сполученням «Миколаїв – Москва» через виявлення сумки з предметами, схожими на артснарядами, було евакуйовано 211 пасажирів.

Як повідомляє Територіальне управління МНС у Миколаївській області, сьогодні о 9:57 до оперативно-диспетчерської служби територіального управління МНС України у Миколаївській області від чергового лінійного відділу міліції на станції «Миколаїв» на Одеській залізниці надійшло повідомлення про виявлення у потязі № 62 сполученням «Миколаїв - Москва» в 8-му вагоні сумки чорного кольору з предметами, схожими на артилерійські снаряди.

Потяг було терміново зупинено на залізничній станції Явкіно Баштанського району Миколаївської області. До місця події було направлено оперативну групу Баштанського РВ територіального управління МНС та черговий караул СДПЧ-26, у складі двох аварійно-рятувальних автомобілів. Обслуговуючим персоналом потягу та співробітниками МНС проведено термінову евакуацію 211 пасажирів. Пасажирів було розміщено в будинку культури села Явкіно. Диспетчерською службою Херсонської дирекції залізничних перевезень Одеської залізниці о 10:50 на даній дільниці було припинено рух залізничного транспорту.

Об 11:30 співробітниками транспортної міліції та Новобузького відділення СБУ проведено додатковий огляд решти 12 вагонів, інших підозрілих предметів не виявлено.

О 12:50 рух потягів залізничного транспорту відновлено у повному обсязі.

Як повідомляє сайт МВС України з посиланням на СЗГ УМВС України на Одеській залізниці, за результатами огляду купе вагона експертами-криміналістами Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру УМВС України в Миколаївській області вибухових пристроїв, вибухових речовин виявлено не було.

Натомість при обстеженні виявлених в сумці «предметів циліндричної форми в кількості 8 штук було встановлено, що в них знаходиться речовина рослинного походження, зеленого кольору, вагою 3 кг». Речовину направлено на дослідження до НДЕКЦ при УМВС України в Миколаївській області. Наразі триває дослідча перевірка.