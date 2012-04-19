Транспортну розв’язку на Наддніпрянському шосе в Києві добудують до Дня Перемоги

Будівництво нової транспортної розв’язки на Наддніпрянському шосе у Києві планують повністю завершити до Дня Перемоги.

Про повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на генерального директора комунальної корпорації «Київавтодор» Георгія Глінського.

«Будівництво транспортної розв’язки на перетині бульвару Дружби Народів і Наддніпрянського шосе плануємо завершити у травні, до Дня Перемоги. Власне, розв’язка уже працює, заторів на ній немає, як це було раніше. Нам ще треба покласти верхній шар асфальтобетонного покриття, виконати роботи з благоустрою”, - поінформував Г.Глінський.

Він зазначив, що будівництво відбувається дуже інтенсивними темпами із застосуванням нових технологій і матеріалів, а також спеціальної техніки, що дає змогу забезпечити високу якість робіт.

За словами керівника корпорації, майбутній автодорожній вузол має вдвічі збільшити пропускну спроможність ділянки, а отже вирішити проблему заторів на в’їзді на міст ім. Патона. Також у рамках зведення розв’язки буде проведено реконструкцію існуючих підземних пішохідних переходів та побудовано ще два нові, що суттєво покращить безпеку руху пішоходів.

Крім того, Г.Глінський повідомив, що «Київавтодор» продовжує ліквідацію ямковості на дорогах міста. Першочергово ремонтні роботи здійснюються на вулицях з інтенсивним рухом, на магістралях, де багато маршрутів громадського транспорту. Для виконання робіт із поточного (дрібного) ремонту підприємства корпорації застосовують сучасні технології з використанням причіпних повітряно-струйних установок типу «Магнум», гарячого асфальтобетону, бітумно-полімерної мастики та механізованих засобів для ущільнення. Уже виконано робіт з ліквідації ямковості на площі 42 тис. кв. м.