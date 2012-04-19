ДЗ завершила будівельні роботи з реконструкції вокзального комплексу у Донецьку

Донецька залізниця завершила будівельні роботи з реконструкції вокзального комплексу у Донецьку, який зможе обслуговувати понад 35 тис. пасажирів за добу.

Як повідомляє прес-служба дороги з посиланням на начальника ДЗ Миколу Рогова, загалом місткість вокзалу зросте з 700 до 2250 місць.

У даний час ведуться пуско-налагоджувальні роботи.

Вокзальний комплекс включає транзитний і приміський вокзали місткістю 150 і 400 чоловік відповідно, великий і малий конкорси (переходи над коліями), два торгові комплекси, зупинний пункт для автобусного сполучення, а також основну будівля вокзалу, яку повністю відреставрують.

Вокзал Донецька підготовлено до прийому сучасних потягів прискореного руху – Hyundai і Skoda, які забезпечуватимуть швидкісне сполучення між Києвом, Харковом, Дніпропетровськом, Донецьком, Маріуполем і Луганськом.

Для організації прискореного руху потягів Hyundai і Skoda на ділянці ДЗ Лозова-Слов’янськ-Константинівка-Ясиновата-Донецьк протяжністю 212,4 км різними видами ремонту оздоровлено близько 200 кілометрів шляху.

За словами М.Рогова, підготовка ДЗ до Євро-2012 і організації прискореного руху потягів проводиться за рахунок власних коштів залізниці.

«Ні копійки бюджетних коштів на зведення нового вокзального комплексу і модернізацію прискореної ділянки не витрачено», — сказав він.

Довідка УНІАН. Донецька залізниця є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту України. Донецька магістраль пролягає територією Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської і Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,8 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).