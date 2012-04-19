Середньодобовий пробіг локомотива за підсумками березня зріс на 3%

Середньодобовий пробіг локомотива на залізницях України за підсумками березня 2012 зріс на 3,3% у порівнянні з березнем 2011 року - до 495 км.

Як повідомляє прес-служба Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), середньодобова продуктивність локомотивів у березні становила 1,437 млн. т/км брутто — на 5,8% більше, ніж роком раніше.

Обіг навантаженого вагона в березні 2012 року становив 3,12 доби — на 0,6 доби більше, ніж у березні 2011 року. В середньому один вагон перебував в обігу 5,93 доби.

Час простою вагона під однією вантажною операцією становив 32,13 години — на 8 годин менше, ніж було заплановано.

Простій вагона на одній технічній станції становив 8,03 години — на 1 годину менше плану.

Довідка УНІАН. Залізниці України в січні-березні 2012 року скоротили обсяги перевезення вантажів на 2,3% у порівнянні з січнем-березнем 2011 року - до 104,3 млн. тонн, зокрема відправка вантажів скоротилася на 1,6%.