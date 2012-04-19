Залізниці України у березні зберегли добове навантаження на рівні 1 млн. тонн вантажів

Залізниці України у березні 2012 року зберегли добове навантаження на рівні березня 2011 року — 1,029 млн. тонн вантажів.

Про це УНІАН повідомили в Державній адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця").

За інформацією відомства, ц березні 2012 року в середньому за добу навантажувалося 16,235 тис. вагонів, що майже відповідає рівню минулого року.

Середньодобове навантаження збільшили Південно-Західна залізниця — на 9%, Південна – на 13,5%, Львівська — на 3,7%, Одеська — на 5,8%.

Донецька і Придніпровська залізниці знизили добове навантаження.

Середньодобове вивантаження у березні 2012 року на залізницях України збереглося на рівні березня 2011 року - 16,157 тис. вагонів.

Довідка УНІАН. Залізниці України у 2011 році збільшили середнє добове навантаження на 8,6% у порівнянні з 2010 роком — до 1,065 млн. тонн вантажів.

Залізниці України у січні-березні 2012 року скоротили обсяги перевезення вантажів на 2,3% у порівнянні з січнем-березнем 2011 року - до 104,3 млн. тонн, зокрема відправка вантажів скоротилася на 1,6%.