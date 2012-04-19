Технічне оснащення пунктів пропуску до Євро-2012 завершиться через два тижні

Повне технічне оснащення усіх пунктів пропуску, через які оформлюватимуть пасажирів, що прибуватимуть до України на матчі фінальної частини чемпіонату Європи з футболу, завершиться через два тижні.

Про це заявив перший заступник голови Державної прикордонної служби України – директор департаменту державного кордону України Павло Шишолін в інтерв’ю газеті «Прикордонник України», повідомили УНІАН у прес-службі Держприкордонслужби.

«Зараз завершується установка технічних засобів прикордонного контролю у новому терміналі аеропорту «Жуляни». Уже до кінця цього тижня (19-20 квітня) буде проведене повне тестування цієї техніки, після чого цей пункт пропуску буде повністю готовий для прикордонного оформлення пасажирів, які прибуватимуть на Євро-2012», - зазначив П.Шишолін.

За його словами, також з 20 квітня заплановано розпочати монтаж техніки у найпотужнішому терміналі в Україні – терміналі «D» в аеропорту «Бориспіль». «У ньому буде встановлено 40 кабінок прикордонного контролю (по 20 на приліт і на відліт). Вся апаратура, необхідне майно для організації системи прикордонного контролю є в наявності, тому ми впевнені, що десь у двотижневий термін по крайньому пункту пропуску, визначеному для забезпечення Євро, буде завершене обладнання і тестування апаратури. Крім того, по цьому пункту пропуску нам необхідно доукомплектувати 200 людей – це багато, але ця робота йде планово, і у нас немає жодних проблем з комплектуванням персоналом і технікою, як для несення служби в аеропорту «Бориспіль», так і в інших пунктах пропуску», - сказав П.Шишолін.

Перший заступник голови Держприкордонслужби також додав, що відомство має і підготований персонал, і технічні засоби для початку роботи у двох пунктах пропуску на польській стороні – «Будомеж» та «Долгобичев».

«Питання, чи розпочнеться в них пропуск людей та транспорту до початку Євро-2012, впирається не в наше відомство, а у інфраструктурні проблеми – під’їздні шляхи з українського боку і таке інше», - сказав П.Шишолін.