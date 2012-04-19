Придніпровська залізниця на Великодні свята перевезла 80 тис. пасажирів

Придніпровська залізниця (ПЗ) через свої каси на Великодні свята з 13 по 16 квітня оформила 79,9 тис. проїзних документів на суму 8,456 млн. грн.

Як повідомляє прес-служба ПЗ, найбільший попит мали поїздки у напрямку Києва, Львова і Криму.

Нагадаємо, що для забезпечення пікових перевезень на Великодні свята ПЗ призначила 3 додаткові потяги.

Для перевезень на травневі свята Придніпровська залізниця призначила потяг № 282/281 Сімферополь-Київ відправленням з Сімферополя 26 і 27 квітня і 2 і 5 травня, з Києва — 27 і 28 квітня і 3 і 6 травня.

Довідка УНІАН. Залізниці України на новорічні і різдвяні свята у 39 додаткових потягах перевезли 167,6 тис. пасажирів.

Водночас «Укрзалізниця» заявляла, що додаткові потяги для залізниць України є збитковими, оскільки їх населеність не перевищує 50%.