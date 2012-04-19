Придніпровська залізниця у березні збільшила приміські пасажирські перевезення на 0,7%

Придніпровська залізниця (ПЗ) у березні 2012 року збільшила приміські пасажирські перевезення на 0,66% у порівнянні з березнем 2011 року — до 932,2 тис. пасажирів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ПЗ.

Згідно з повідомленням, у березні 2012 року ПЗ перевезла 504 тис. пасажирів пільгових категорій — на 4,6% більше, ніж у березні 2011 року.

Вартість приміських пасажирських перевезень пільгових категорій у березні 2012 року становила 4,188 млн. грн — на 14,3% більше, ніж роком раніше.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щороку вона перевозить понад 227 млн. тонн вантажів і більш ніж 90 млн. пасажирів. Експлуатаційна дорожня мережа ПЗ перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. ПЗ відправляє на внутрішній і зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більш як половину прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.

Залізниці України в січні-березні 2012 року перевезли пасажирів пільгових категорій на суму 61,8 млн. грн і одержали компенсації 30,6 млн. грн - 49,6% необхідного рівня.