Припинено роботу найбільшого в Україні інтернет-магазину Rozetka.uа

Роботу одного з найбільших в Україні інтернет-магазинів Rozetka.ua припинено.

За інформацією інтернет-видання AIN.UA, робота Rozetka.ua припинена у зв'язку із спробами податкової інспекції вилучити у провайдера - хостингової компанії Mirohost, сервери інтернет-магазину.

Спроби УНІАН зв'язатися з провайдером не увінчалися успіхом.

За телефонами інтернет-магазину Rozetka.ua відповідає автовідповідач, котрий повідомляє, що магазин в даний час не працює.

У Державній податковій службі України не підтвердили, а й не спростували інформацію, про вилучення серверів, утім пообіцяли найближчим часом проінформувати про ситуацію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі податкової міліції, товариство з обмеженою відповідальністю «Розетка.уа» звинувачують в ухиленні від сплати податків на суму близько 8 мільйонів гривень. З цього приводу стосовно посадових осіб підприємства порушено кримінальну справу. За оперативною інформацією, бізнесмени завозили товари із-за кордону за заниженими цінами. Це дозволяло отримувати надприбутки, які переводилися у «тінь» через рахунки «фіктивних» фірм. В результаті цих оборудок державний бюджет втрачав мільйонні суми податків, а за кордон нелегально виводилися валютні кошти.