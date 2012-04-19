Дата-центр ВОЛЯ розвиває власну хмарну інфраструктуру

Дата-центр ВОЛЯ завершив перший етап модернізації хмарної інфраструктури на базі рішення від VMware.

Про це повідомила УНІАН керівник відділу зв'язків з громадськістю компанії ВОЛЯ Аліна Сігда.

Вона зазначила, що роботи з удосконалення системи віртуалізації дозволили істотно розширити функціонал для надання послуги віртуального сервера.

Зокрема, хмарні сервіси, які пропонує компанія ВОЛЯ, мають ряд переваг: гнучке конфігурування параметрів віртуальних серверів; ефективний розподіл ресурсів, за якого високонавантажений віртуальний сервер не має можливості впливати на роботу серверів інших абонентів; зберігання даних в дубльованому мережевому дисковому сховищі; обслуговування апаратної платформи без зупинки віртуального сервера, що зменшує час вимушеного простою.

Відмінними особливостями управління віртуальним виділеним сервером, що працює на базі сервісів VmWare, є: моніторинг у реальному часі завантаження процесора, пам'яті, мережевих інтерфейсів та інших параметрів віртуального сервера; віддалене управління сервером за допомогою vSpere Client або через зручний повнофункціональний веб-інтерфейс з будь-якого пристрою, браузер якого підтримує Flash.

Нагадаємо, що в грудні 2011 року дата-центр ВОЛЯ запропонував унікальний тарифний план «VDS-Універсал» (99 грн/міс.), який передбачає надання мінімальної конфігурації віртуального сервера, з можливістю поступового збільшення необхідної абоненту конфігурації за принципом конструктора тарифного плану.

Згідно з тарифом «VDS-Універсал» абонент отримує в користування віртуальний сервер з такою конфігурацією: процесор (CPU) - 0,5 ГГц; оперативна пам'ять (RAM) - 512 МБ; дисковий простір (НDD) - 30 ГБ; вхідний зарубіжний трафік - 100 ГБ.

Довідка УНІАН. Дата-центр ВОЛЯ - підрозділ компанії ВОЛЯ, який займається наданням хостингу серверів (апаратний хостинг, сollocation, виділений сервер, віртуальний сервер) - розміщенням серверів на спеціально обладнаному технічному майданчику і підключенням їх до мережі Інтернет. На час користування послугою безкоштовно надається сервер стандартної конфігурації, абонент може встановити без додаткової плати власний сервер.

Компанія ВОЛЯ є провідним українським загальнонаціональним телекомунікаційним провайдером. В цілому по Україні обслуговує близько 1,7 млн абонентів, включаючи більше 430 тис. користувачів послуги високошвидкісного доступу в Інтернет. Компанія ВОЛЯ надає комплексну мультисервісну послугу, яка включає інформацію і розваги - доступ до телепрограм і відео-на-замовлення; комунікації - високошвидкісний доступ в Інтернет, комп'ютерний і голосовий зв'язок, а також послуги найбільшого в Україні дата-центру.